【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、5月25日17時（現地時間）より、MGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される『American Music Awards』（以下、『AMAs』）授賞式に出席する。 ■バッド・バニー、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガら計9人のグローバルポップスターと競う！ BTSが『AMAs』に直接参加するのは、2021年以降、約5