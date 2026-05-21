21日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比1840円高の6万1540円で取引を終えた。出来高は4万116枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては144.14円安。 株探ニュース