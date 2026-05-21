21日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比64ポイント高の3849.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万3724枚だった。この日のTOPIXの現物終値3853.81ポイントに対しては4.31ポイント安。 株探ニュース