21日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比705ポイント高の3万4870ポイントで取引を終えた。出来高は2494枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4875.18ポイントに対しては5.18ポイント安。 株探ニュース