21日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比変わらずの1804.5ポイントで取引を終えた。出来高は106枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1816.68ポイントに対しては12.18ポイント安。 株探ニュース