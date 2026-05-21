日本金銭機械 [東証Ｐ] が5月21日大引け後(16:00)に配当修正を発表。27年3月期の上期配当を従来計画の20円→23円に増額し、下期配当も従来計画の20円→23円に増額修正した。年間配当は46円(前期は40円)となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当期（2027年３月期）の配当予想につきましては、上記の配当方針の変更に基づき、第２四半期末（中間）配当及び期末配当ともに、それぞれ３円増配の１株当