卓球の国際大会「WTTコンテンダーラゴス」が21日から24日にかけて、ナイジェリア・ラゴスで本戦が行われる。日本からも男女選手がエントリーしており、その活躍に期待が集まっている。21日に1回戦を戦うのが、橋本帆乃香（デンソー）と大藤沙月（ミキハウス）。今大会の優勝候補2人の戦いぶりに注目が集まる。 ■大藤は世界2位・王曼碰にも勝利 19日から予選が行われてきたナイジェリアでの戦い。21日