札幌市白石区で車がコンビニエンスストアの駐車場の塀に突っ込む事故がありました。この車は、駐車場内で別の事故を起こしたあと、誤って塀に突っ込んだとみられています。（石田記者）「車はコンビニの駐車場から、塀を突き破ってパチンコ店の駐車場に進入したということです」事故があったのは、札幌市白石区南郷通２１丁目南のコンビニエンスストアの駐車場です。警察によりますと、午前１１時ごろ車が駐車場の塀に突っ込み隣の