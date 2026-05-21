2026年5月19日、台湾メディアの自由時報は仏AFP通信の報道を引用して、日本の今年1〜3月の経済成長が予想を上回ったものの、今後中東情勢の悪化に伴うインフレ懸念が存在すると報じた。記事は、日本の今年1〜3月の国内総生産（GDP）が0．5％成長し、市場予測の0．4％を上回ったと紹介。個人消費と企業投資が成長をけん引したと伝えた。一方で、日本が石油輸入の約95％を依存している中東の戦火によりエネルギーや米などの商品価格