中国国家税務総局がこのほど発表した統計データによると、2025年4月に中国で出国時の税還付に関する一連の優遇政策やサービス措置が実施されて以来、この1年間で出国時の税還付申請者数は前年比367％増加し、税還付対象商品の売上高および税還付金額はいずれも同90％増に達したとのことです。出国時の即時税還付措置とは、出国時の税還付政策が実施される地域において、外国人観光客が即時税還付の店舗で税還付対象商品を購入した