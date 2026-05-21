米オープンAIのロゴ（ロイター＝共同）対話型生成人工知能（AI）の「チャットGPT」を手がける米オープンAIは21日、サイバー防御の性能を高めた、最先端のAIモデルを日本の政府や一部企業に限定して提供を始める方針を明らかにした。AIを悪用した高度な攻撃への懸念が高まっており、まずは防御側の態勢を固めてもらう。オープンAI取締役のポール・ナカソネ氏ら、来日中の幹部が東京都内で開いた説明会で明らかにした。ナカソネ