年末年始に花園ラグビー場で開催される全国高校ラグビーフットボール大会。 【写真を見る】激しくぶつかり合う選手たちの表情は？高校ラグビー熱戦の様子 その出場校を決める大阪大会のシード順位を決定する重要な戦い、大阪総体が５月１７日（日）に行われて、大阪桐蔭と東海大大阪仰星の大阪を代表する強豪同士が激突しました。（MBS・宮前徳弘解説委員） 東海大大阪行仰星VS大阪桐蔭