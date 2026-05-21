不妊治療を希望する女性の約９割でビタミンＤが足りていなかったとする調査結果を、不妊治療クリニックでつくる一般社団法人「ＪＩ（ジ）ＳＡＲＴ（スアート）」のチームがまとめた。ビタミンＤ不足は近年、生殖機能に影響を与える可能性が指摘されており、チームは「妊娠への影響を詳しく調べる必要がある」としている。ビタミンＤは魚などの食事で摂取できるほか、日光を浴びることで体内で生成される。日本内分泌学会などが