俳優でシンガー・ソングライターの中村雅俊（75）が21日、東京・武蔵野市の武蔵野芸能劇場小劇場で「The51thAnniversary俺たちの旅スペシャルコンサート」の合同取材会を行った。1975年に日本テレビで放送され一世を風靡（ふうび）したドラマ「俺たちの旅」。昨年放送50周年を記念して、中村、秋野太作（83）、田中健（75）、岡田奈々（67）の4人らが集結し、スペシャルコンサートを行った。4都市5会場の公演は大きな