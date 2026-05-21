21日正午すぎ、横浜市の県道で、渋滞で停車していた車列に車が突っ込み、あわせて少なくとも6台が絡む事故となりました。事故を起こした車の運転手は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。警察によりますと、午後0時半ごろ、横浜市旭区の中原街道で男性から「乗用車4台くらいの事故」と110番通報がありました。渋滞で停車していた車の列に後ろからセダンタイプの普通乗用車が突っ込み、トラックなど少なくとも6台が巻