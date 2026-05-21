【デスマッチ女王工藤めぐみ伝説邪道姫４０年目の激白（１５）】大仁田さんが１９９５年５月５日の川崎球場大会で引退。新生ＦＭＷは５月１７日の埼玉・深谷市民体育館大会でスタートしましたが、会場に入ると、お客さんの入りがガクッと減っていました。まさかここまで目に見えた形で感じるとは思ってもいませんでした。「大仁田さんの存在がいかに大きかったか…」と思い知らされたことは、今でも覚えています。それまで大