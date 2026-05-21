投稿主さんのことが大好きな猫さんですが、ギューっとされるのだけは嫌なようで…。 バックハグを全力で拒否する猫さんの姿は記事執筆時点で39万回を超えて再生され、「かんわいいい～www」「可愛くて愛おしいからギュッとしたくなる」「わかってる、、、わかってるけど、、、、やっちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫のことを後ろから『ギュー』と抱きしめたら…『怒り