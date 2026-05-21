SNSで23万回以上表示され1.7万「いいね」を集めているのは、ガリガリだった猫が保護され、別猫のようにふっくらと成長した様子です。視聴者からは「元気になれて良かったね」「愛情たくさんもらって健康的な可愛い子になりましたね」と、喜びのコメントが届いています。 【写真：厳しい暑さの中、外にいた『ガリガリにやせ細った猫』→保護されて…別猫のように変わった『現在の様子』】 暑い8月に保護されたサクラちゃん