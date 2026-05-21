猫との生活でノミを見つけたときの対処法4つ 1.動物病院を受診して駆虫薬を処方してもらう 猫と暮らす家の中でノミを見つけたら、まずは猫を連れて動物病院へ相談してください。市販されている薬もありますが、病院で処方される駆虫薬は効果が高く、猫の健康状態を診ながら最適なものを選んでもらえます。 また、ノミが原因で他の病気になっていないかも確認できるため、受診するのが解決への一番の近道です。