急な雨で気分が憂鬱……日差しが強くてお出かけが億劫……など、天候や気温に気分が左右される人は少なくないはず。雨の日や日差しの強い日もできるだけ快適にお出かけするなら【LAKORE（ラコレ）】の折り畳み傘をチェックしてみて。店員さんもリアルバイしたというアイテムは、見た目も可愛く機能性も備わっていて、毎日でも持ち歩きたい1品。早速その魅力をチェックしてみて！ 店員さんも急な雨でリアルバイ 【LAKORE