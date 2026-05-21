「まったくがっかりでしたね」――大手新聞のベテラン記者には珍しく強い調子で批判した。2026年5月20日放送の報道番組「報道1930」（BS-TBS）にゲスト出演した毎日新聞元政治部長の佐藤千矢子・専門委員は、20日の党首討論を『馴れ合い』と言わんばかりだった。党首討論は「（与野党が）国家の基本問題を議論する」場党首討論はガソリン補助や補正予算など細かな政策論ばかりで、大きく世界情勢が動く中で日本はどうすべきかとい