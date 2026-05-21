俳優のダスティン・ホフマン(88)は、サインを求められた際には、常に応じるように努力しているという。「レインマン」「卒業」「フック」「アウトブレイク」「クレイマー、クレイマー」などで知られるアカデミー賞俳優のホフマンだが、人には親切にすることが、映画界で長く成功する秘訣だと考えているため、ファンにもその姿勢を貫いていると明かしている。 【写真】トム・クルーズが若っ名作で共演