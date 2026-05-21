高松地方検察庁丸亀支部 2026年3月、10歳未満の女の子を盗撮しようとした疑いで逮捕された医師の男性（30）を高松地方検察庁丸亀支部は21日付で不起訴処分としました。 医師の男性（30）は、香川県宇多津町のリサイクルショップで女の子のスカートの下にスマートフォンを差し入れて撮影しようとしたとして性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されました。 高松地検丸亀支部は不起訴の理由について「諸般の事情を