第四回 四国レトロ商店街蚤の市サンメッセ香川5月16日 古着や腕時計などのビンテージアイテムが人気を集める中、香川で古き良きモノで懐かしい時代を思い出すことができるイベントが開かれました。 5月16日、高松市のイベント会場には、ずら～～～っと並んだ約200人の行列が！ （来場者は―）「きょうは神奈川から来ました。あんまり時代にこだわりはないんですけど、宝探しみたい