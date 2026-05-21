なでしこジャパンの狩野倫久新監督が会見でプランを明かした日本サッカー協会（JFA）は、5月21日になでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー発表会見を行った。6月6日に行われる南アフリカ女子代表との国際親善試合が初陣となる狩野倫久新監督は2027年ブラジル女子ワールドカップ（W杯）での世界一奪還からの逆算を強調し、アジア大会を含めた活動を6回として捉えチームを完成させる考えを話した。なでしこジャパンは2024年