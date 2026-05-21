VisaやMastercardといったアメリカの国際的クレジットカード企業は、カード決済による売上の一部を手数料として徴収しているだけでなく、膨大なユーザーデータも世界中から収集しています。ヨーロッパでは、合計で1億3000万人のユーザーを抱える各国の決済サービスやデジタルウォレット企業が連携し、VisaやMastercardからの脱却に向けた動きが進んでいます。Adieu Visa et Mastercard : 130 millions d'Européens basculent