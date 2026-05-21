米国のチャーチルダウンズ競馬場は現地時間２０日、スティーブンフォスターＳ・Ｇ１（６月２７日、ダート１８００メートル）の賞金を倍増することを発表した。賞金総額が１００万ドルから２００万ドル（約３億１３４６万円＝フランスギャロの２０２６年レートから換算）になる。１着賞金は賞金総額の５３％で１０６万ドル（約１億６６１３万円）となっている。同レースには昨年の北米年度代表馬のソヴリンティ（牡４歳、米・ウ