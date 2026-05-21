巨人は２１日、ビジター戦や地方開催の遠征時の観戦に役立つトラベルグッズを２１日から公式オンラインストアで発売すると発表した。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、２６日（火）から取り扱う。目玉は「パッカブルトートバッグ」。コンパクトに収まる軽量素材でできており、広げると大容量の荷物を入れて持ち運ぶことができる。スーツケースの持ち手に通せる仕様で、キャ