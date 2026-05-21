「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」 ファーウェイ・ジャパンは、ブランド史上最大という1.92型ディスプレイを採用したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」を、5月29日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はフルオロエラストマーベルトのホワイト・ブラックが39,380円前後、ナイロンベルトのオレンジが42,680円前後。 またスタンダードシリーズの「HUAWEI WATCH FIT 5」も5月2