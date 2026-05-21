２０２５―２６シーズンまでＢ２ベルテックス静岡を指揮した森高大ヘッドコーチ（３６）が、越谷アルファーズの新ヘッドに就任することが２１日、同クラブから発表された。Ｂリーグ初の東大出身ヘッドコーチとして２季、静岡を率いた知将が、今季Ｂ１東地区で９位だった越谷で采配をふるう。森新ヘッドは香川県出身。東大を卒業後、ウエストバージニア大学大学院を経て、９年間アルバルク東京でアシスタントコーチなどを務めた