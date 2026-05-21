日本ハムは２１日、上原健太投手が「右ハムストリングス肉離れ」と診断され、ゲーム復帰まで２〜４週間の見通しであることを発表した。上原は２０日の楽天戦（エスコン）で７回に登板。２死を取った後、打者・辰己への初球１５４キロの真っすぐでストライクを取った際に、右足を痛めた。緊急降板し、同日に札幌市内の病院で検査を受け診断された。チームにとっても本人にとっても痛い離脱となった。