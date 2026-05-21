俳優の中村雅俊が２１日、９月に全国５か所で開催する「Ｔｈｅ５１ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ俺たちの旅スペシャルコンサート」に向けて東京・武蔵野芸術劇場で行われた合同取材会に俳優の秋野太作、田中健、女優の岡田奈々、上村香子と出席した。中村は４月２８日に妻で女優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ＝本名・中村淳子、享年７３）さんが急死して以降、初となる報道陣の前。９日に東京・品川区立総合区民会館