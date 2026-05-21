俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）から、新章を象徴する場面写真12点が一挙解禁された。原作でも屈指の人気を誇る「合従軍編」（がっしょうぐんへん）を描く最新作で、秦（しん）国の命運を懸けた壮絶な戦いの一端が明らかになった。【場面カット】迫力すごい！！凛々しい表情の山崎賢人今回公開された場面写真には、甲冑をまとい馬上から険しくも力強い表情を見せる