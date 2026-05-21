賢プロダクションからの発表です。【映像】賢プロダクションのホームページ「訃報弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 （43歳）が5月14日 永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします」（『ABEMA NEWS』より）