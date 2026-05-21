歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）において中島演じる“360度全方位イケメン”人気俳優・神崎麗司の場面写真の数々が公開された。学生服や執事姿、ラジオパーソナリティなど劇中でみせる麗司のカメレオンぶりに期待が高まるカットとなっている。【写真】アクションを予感させる執事姿も披露する中島健人同作品はヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイ