ONE PIECE BASE SHOPのホームページが更新されました。【映像】ONE PIECE BASE SHOPのホームページ「【重要】6月1日からのご入店方法変更（顔認証システム導入）に関するお知らせこのたび、お客様により安全でスムーズにご入店いただくため、2026年6月1日より、ご入店時に顔認証システムを導入することとなりました。顔認証システム導入後は、顔情報とご本人様を確認させていただき、ご入店となります。これにより不正入店を防止