俳優・中村雅俊（75）が21日、東京・三鷹の武蔵野芸能劇場で行われた『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』の取材会に出席。73歳で死去した妻で俳優の五十嵐淳子さんについての思いを語った。【写真】シックな衣装がお似合い さすがの貫禄の中村雅俊＆秋野太作冒頭のあいさつで中村は「皆さん、ようこそおいでくださいました。本当にありがとうございました。コンサートをやっていたんですけど、またやる