ロックバンド・JUN SKY WALKER(S)が、大分・別府でロックフェス『電撃BEPPU』を開催することが決定した。2027年5月22日、23日に別府ビーコンプラザにて開催される。【写真】エモい！ジュンスカ×甲本ヒロト＆真島昌利らの楽屋ショット同イベントは、“音楽と温泉街が繋がる”をテーマに、全国から多くの音楽ファンが別府へ集い、街と音楽が一体となる、新たなロックフェス。JUN SKY WALKER(S)のリーダーであり、別府ツーリズム