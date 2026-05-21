ドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ史上初の快挙を達成しました。【映像】大谷翔平「メジャー史上初の快挙」およそ1か月ぶりに投打・二刀流での出場となった大谷。第1打席の初球、高めのストレートを右中間スタンドへ！レギュラーシーズンで投手が先頭打者ホームランを放つのはメジャーリーグ史上初の快挙です。投げては、5回無失点の好投で大谷は4勝目。投打で勝利に貢献しました。（ANNニュース）