トランプ政権は、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長を訴追したと発表しました。【映像】トランプ政権 カストロ元議長を訴追アメリカ司法省は20日、会見し、1996年に、アメリカに拠点を置く亡命キューバ人団体の飛行機を撃墜しアメリカ人3人を含む4人を殺害した罪などでラウル・カストロ元国家評議会議長らを訴追したと発表しました。当時、ラウル氏は兄で最高指導者だったフィデル・カストロ氏のもと、国防相を務