日本郵便の元社員が、都内の運送会社から現金やテーマパークの宿泊代などを受け取っていた事件で、テーマパークに行く10日前に現金が手渡されていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）は、おととしと去年、運送会社に便宜を図った見返りに賄賂を受け取った疑いがもたれています。運送会社の代表らも贈賄の疑いで逮捕されました。米田容疑者は、現金やテーマ