北海道えりも町の襟裳岬周辺に生息するゼニガタアザラシが、繁殖期を迎えている。かわいらしい赤ちゃんや子育ての様子が観光客らを楽しませている。環境省によると、ゼニガタアザラシは毛皮などの利用目的で乱獲され、かつて絶滅の危機にあったが、個体数が回復。現在は推定７００頭がいて、国内最大の生息地となっている。船上からは、岩の上で母親に乳をねだる子アザラシや並んで寝転ぶ姿が見られる。観光船の船長を務める