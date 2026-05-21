美容クリニックに勤務する男が、全身脱毛を受けていた女性2人を小型カメラで盗撮したとして、逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子美容クリニックの看護師、桑高秀輔容疑者（40）は、今年、勤務先で全身脱毛を受けていた女性2人を小型カメラで盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、桑高容疑者は予約表を確認し、施術の前にカメラを設置していたということです。取り調べに対し「女性の裸が見たかっ