とちぎテレビ 上三川町で女性が殺害された、強盗殺人事件は２１日で発生から丸１週間となります。 なぜ女性が殺害されなければらなかったのか、地域住民は、改めて悔しさを口にするとともに事件の全容解明を願っています。 のどかな田園地域で白昼堂々と行われた凶行。 亡くなった富山英子さん一家は、農業に励み、近所で評判の家族でした。 （住民は） 「英子さんは明るくていい人だった。最後がこんなことにな