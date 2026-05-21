プロ野球はリーグ戦1カードを経て、5月26日からセ・パ交流戦に突入する。今季から3地区制となった2軍で好成績を残しているが、今季1軍での出場がない選手に注目した。楽天は41歳のベテラン・岸孝之投手が2軍戦で無双状態。6試合で28イニングを投げていまだ失点なしの防御率0・00。最下位に沈むチームを救う存在に期待される。同じく楽天の育成出身ルーキー、金子京介内野手（22＝神奈川大）は7本塁打のパンチ力が売り。19