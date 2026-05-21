桐生フェスティバル実行委員会は、2026年6月6日(土)・6月7日(日) の2日間、群馬県桐生市にて初開催する、”Music &Craft Culture Festival” をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の最後のアーティスト情報として、MONKEY MAJIK（モンキーマジック）の出演を発表した。【関連】『桐生フェス』6月6日〜7日に初開催が決定。「GREENROOM CO.」が制作担当の野外音楽フェスMONKEY MAJIKM