ハンジ・フリック監督が就任して以降、ハイライン戦術と圧倒的な攻撃力を武器にしているバルセロナ。今季は10日に行われたラ・リーガ第35節でレアル・マドリードに完勝を収めて、リーグ戦連覇を達成した。スペイン『MUNDO DEPORTIVO』によれば、2028年夏までバルセロナと契約延長したフリック監督は、マンチェスター・ユナイテッドからレンタルで加入しているイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードを高く評価しており、来