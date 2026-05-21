先日発表された2026W杯を戦うブラジル代表メンバーには、FWネイマールの名前があった。代表監督カルロ・アンチェロッティの選考には世界からも驚きの声があり、ネイマールのことに話題が集中している印象だ。だが、34歳を迎えているネイマールは怪我にも悩まされており、W杯でのフル稼働を期待するのは難しいだろう。先発に入るかも分からず、これまでの代表キャリアとは異なる役割を担うことになるはずだ。攻撃の中心となる選手は