日本代表は2026W杯グループステージ初戦でオランダ代表と対戦するが、気になる選手の1人にオランダ代表歴代最多得点記録（55ゴール）の持ち主であるFWメンフィス・デパイが挙げられる。クラブでのパフォーマンスには様々な意見があるものの、オランダ代表歴代最多得点記録の実績は無視できない。代表ではかなり危険な選手だ。ただ、現在デパイは太ももの怪我が原因で所属するコリンチャンスで試合に出場していない。W杯に間に合う