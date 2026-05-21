W杯の選考メンバーについては、各国で様々な議論が起きている。誰もが納得するメンバー選考というのはなかなか無いのだろう。日本代表がグループステージ最終節で対戦するスウェーデン代表でも議論があった。代表を指揮するグレアム・ポッターは、バルセロナでプレイする若き逸材FWルーニー・バルドグジを選外に。まだ完成された選手ではないとはいえ、ポテンシャルの高いアタッカーだ。バルドグジの選外を巡って色々と意見がある